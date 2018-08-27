Развивайте потенциал ребёнка с детства, или Как выбрать правильный спортивный комплекс в квартиру

Все родители хотят, чтобы дети были всесторонне развиты. Гиподинамия, постоянное просиживание перед телевизором или монитором — зависимость, перешедшая в пандемию. Как заставить ребёнка хотя бы на какое-то время отвлечься от игр? Найти ему ещё одну — только в реальности, а не в виртуальном мире. Прекрасным выходом станет установка в квартире детского спортивного комплекса. Как всегда, редакция online-журнала Homius.ru поможет Вам выбрать оптимальный комплекс по соотношению «цена-качество» и подробно расскажет про типы спортивных уголков, варианты креплений, способы сборки и разборки, комплектации и стоимость.

Кровать-чердак с детским спортивным комплексом — это маленький мир ребёнка

Содержание статьи

1 Из каких материалов производят спортивные комплексы для детей в квартиру

2 Размеры и конфигурации детских спортивных комплексов для дома

3 Спортивный домашний комплекс для детей по способу крепления

3.1 Распорный вариант

3.2 Детский пристенный спортивный комплекс

3.3 Навесные конструкции

3.4 Напольный автономный детский домашний спортивный комплекс для малышей

4 Детский спортивный комплекс в квартиру − обзор составных элементов

4.1 Шведская стенка

4.2 Детские турники в квартиру

4.3 Гимнастические кольца, руко— и ногоходы

4.4 Прочие спортивные снаряды для детей

5 Как выбрать и использовать детский спортивный комплекс для квартиры

6 Где купить детский спортивный комплекс в квартиру — обзор цен 7 Заключение

Из каких материалов производят спортивные комплексы для детей в квартиру

Спортивный домашний комплекс для детей должен отвечать двум основным требованиям: быть максимально безопасным и функциональным. Выбирая спорткомплекс в квартиру, нужно учитывать несколько характеристик, одна из основных — это материал, из которого он изготовлен.

Материал

Характеристика

Дерево

Дерево — это экологически чистый материал, оно обладает природным теплом. В основном используют более надёжные и прочные породы: бук, дуб, берёзу, липу и сосну, ДСК из них могут выдерживать до 75 кг веса. Предварительно материал обрабатывают, затем покрывают лаком. Внешне деревянные конструкции выглядят комфортно и красиво. Из недостатков детского деревянного спортивного комплекса следует отметить негативное воздействие влажности на материал, а также чувствительность к температурным перепадам и повышенной нагрузке.

Металл

Конструкции выдерживают повышенные усилия, для стоек диаметром 42 мм использован лист толщиной в 2 мм, конструкция покрашена специальной красой, поверх которой нанесён прорезиненный состав, чтобы поверхность удерживала комфортное тепло. Максимальные нагрузки не должны превышать 150 кг, спорткомплекс из металла долго сохраняет прекрасный внешний вид.

Пластик

Комплексы из пластика не могут воспринимать повышенные нагрузки, к тому же они недолговечны. Из плюсов можно отметить их невысокую цену, прекрасное внешнее оформление. Такие конструкции подойдут в комнаты к малышам.

Срок эксплуатации спорткомплексов, изготовленных из стали, превышает деревянные и пластиковые

Размеры и конфигурации детских спортивных комплексов для дома

Производители выпускают спорткомплексы для детей в разных вариантах, подбирать их нужно исходя из геометрии и свободного пространства комнаты. По конструктивному исполнению они бывают:

Т-образные — их крепление производится на одной поверхности, такие конструкции выбирают для комнат средней площади, кроме того, к перпендикулярной стенке удобно подходить с обеих сторон;

Г-образные — подходят для небольших квартир, их крепление производится к стеновым поверхностям, поэтому они занимают немного места;

П-образные — для их установки требуется больше площади. На таких конструкциях можно разместить разнообразные спортивные снаряды и аксессуары.

В зависимости от размеров спорткомплекс для детей в квартиру может быть от двух— до семиопорным. Для усиленных ежедневных нагрузок выбирать нужно пяти— или семиопорную конструкцию. Важно при выборе проверить надёжность крепления каждого снаряда. Высота комплекса не должна препятствовать перестановке его на другое место при необходимости.

Распорную П-образную конструкцию можно максимально укомплектовать

Спортивный домашний комплекс для детей по способу крепления

Существуют десятки моделей разных по типу, функциональности и компактности. Рассмотрим основные из них.

Распорный вариант

Распорный — это самый распространённый способ крепления. Такой спорткомплекс можно установить в любом месте, его фиксация довольно надёжная, производится при помощи распорок к потолочной поверхности и полу. При необходимости ДСК легко переносят и закрепляют в другом месте. Такой тренажёр можно оборудовать разнообразными снарядами и аксессуарами: канатами, турниками, грушей, кольцами, а также скамейкой со штангой.

Это следует знать! Со временем крепления могут расшатываться, рекомендуется периодически подтягивать крепежи.

Основное преимущество такого крепления — не нужно сверлить поверхности, спорткомплекс легко демонтируется и переносится в другое место. Единственное ограничение — натяжные или подвесные потолочные конструкции, данный способ требует прочного основания.

Распорные конструкции — это самое надёжное крепление для детских спортивных комплексов

Детский пристенный спортивный комплекс

Пристенный спорткомплекс для детей наполнен большим функционалом, в комплектность можно включить полный ассортимент спортивных аксессуаров и снарядов, обязательно нужно установить шведскую стенку. Комплексы изготавливают Т— или Г-образной конструкции на 3−4 опорах, они способны выдерживать нагрузку до 200 кг. Пристенные ДСК приобретают для 2-х и более детей. Конструкция также требует периодического обслуживания креплений и подтяжки винтовых соединений. Это предупредит появление травм и значительно продлит срок функционирования комплекса.

Для монтажа навесной конструкции не требуется много площади, достаточно небольшого участка стены

Навесные конструкции

Навесные комплексы представлены в виде шведской стенки или турника, на конструкцию могут быть подвешены дополнительные снаряды и аксессуары, например, кольца, качели или канаты. Крепление выполняется анкерными болтами к стеновой поверхности. Такие ДСК нравятся ребятам школьного возраста, по мере их взросления комплекс можно дооборудовать более сложными снарядами. Основное преимущество навесных ДСК — низкая стоимость.

Навесная конструкция обязательно укомплектовывается лестницей, кольцами и канатом

Напольный автономный детский домашний спортивный комплекс для малышей

Автономный ДСК — это маленькая детская площадка в условиях квартиры или дома. Малыши найдут для себя там занятие по душе: различные горки, лесенки, кольца, качели, рукоход, и это далеко не полный перечень наполнения спорткомплекса. Это идеальное место для спортивного развития малыша.

Все элементы игрового комплекса для детей в квартиру имеют небольшую высоту, поэтому безопасны, по мере взросления ребёнка его дополняют интересными аксессуарами. Можно остановить свой выбор на деревянных конструкциях, покрытых лаком или окрашенных в яркие оттенки, которые впишутся в уютный интерьер детской комнаты.

Необходимо как можно раньше приучать ребёнка к спорту

Детский спортивный комплекс в квартиру − обзор составных элементов

В стандартный спорткомплекс для детей входит шведская стенка, турник, канат и кольца гимнастические, но в каждом случае родители могут изменять комплектацию по своему желанию в зависимости от интересов и предпочтений ребёнка. Чем больше элементов включено, тем лучше и интереснее игры и упражнения можно на них выполнять. Определяться с комплектацией можно исходя из возраста:

ребёнку в районе года уже можно купить спортивный мат и установить шведскую стенку с диаметром перекладин 3 см и шагом до 20 см;

ребёнку более 2-х лет будет интересна верёвочная лестница, которую обязательно нужно закрепить снизу, качели и гимнастические кольца;

в возрасте более 3-х лет дополняют комплекс трапецией, баскетбольными кольцами и боксёрской грушей.

И так в течение взросления ежегодно включают в ДСК новые интересные спортивные снаряды и аксессуары. Можно подключать ребёнка к организации комплекса, предлагая ему самостоятельно сконструировать уголок в виде декорации, например, корабля, и проявить творческие фантазии.

Малыши по достоинству оценят увлекательный комплекс, изготовленный из дерева

Шведская стенка

Шведская стенка — это базовый тренажёр спорткомплекса для детей и удобный спортивный снаряд. Оптимальный шаг ступенек — 20 см. Малыши с удовольствием поднимаются и опускаются по перекладинам.

Комплектация ДСК шведской стенкой, качелями и баскетбольной корзиной подойдёт детям разного возраста

Детские турники в квартиру

В качестве дополнения можно сверху шведской стенки закрепить турник, он представляет собой две стойки с перекладиной между ними. Основное упражнение, которое на нём выполняют, — подтягивание. Он прекрасно тренирует мускулатуру рук, спины, грудной клетки и плечевого пояса. Турник устанавливают стационарно или выбирают передвижной вариант, который можно регулировать в зависимости от роста. Ещё один вариант турника — трапеция, которую можно использовать в качестве качелей.

Оснащение комплекса турником-трапецией

Гимнастические кольца, руко— и ногоходы

Гимнастические кольца развивают все группы мышц, ребятам нравится подтягиваться на них и выполнять различные акробатические пируэты, а также они великолепно тренируют вестибулярный аппарат. Диаметр колец не должен превышать 2 см, кроме того, важно обращать внимание на надёжность и качество материала. Можно горизонтально или под небольшим углом закрепить рукоход и ногоход — турник в виде лестницы поможет развивать мышечную мускулатуру. Кроме того, врачи считают ногоход прекрасной профилактикой плоскостопия.

ДСК с гимнастическими кольцами для всестороннего укрепления ребёнка в целях безопасности должен быть оснащён матом

Прочие спортивные снаряды для детей

В зависимости от интересов ребёнка спортивный городок для дома можно доукомплектовать следующими аксессуарами и снарядами-тренажёрами.

Спортивный снаряд и аксессуар

Назначение

Верёвочная лестница и канат

Тренируют вестибулярный аппарат, балансировку и все группы мышц. Эти аксессуары будут интересны малышам в возрасте около 3-х лет. Для выполнения полноценных упражнений на канате его длина должна быть не менее 2,5 м.

Сетка-паутина

Её рекомендуется приобретать для профилактики плоскостопия, также она тренирует цепкость, умение контролировать и переносить свой вес.

Баскетбольная корзина

Отлично развивает меткость и ловкость, тренирует руки.

Боксёрская груша

Станет прекрасным дополнением в спортивные комплексы для мальчиков.

Тарзанка, качели и гамак

Приобретаются для организации интересных игр, также являются прекрасными тренажёрами для тренировки вестибулярного аппарата.

Оснащение детского комплекса тренажёрами для скалолазания с целью укрепления мускулатуры

Как выбрать и использовать детский спортивный комплекс для квартиры

Перед выбором детского спортивного комплекса следует определиться, до какого возраста ребёнок будет им пользоваться. Прекрасное решение − приобретение тренажёров с учётом развития и взросления малыша. Для такого варианта необходимо уделить внимание качеству и надёжности крепёжных элементов и стоек. Идеальным выбором будет ДСК, изготовленный из металла, пластиковые и деревянные конструкции лучше подойдут малышам.

Спорткомплекс должен быть в первую очередь безопасным, соединения выполнены болтами с потайными головками. Всё, что может поранить или травмировать малыша, закрывают заглушками. В металлических конструкциях все перекладины, к которым прикасается ребёнок, должны быть покрыты прорезиненным составом.

Это важно! На полу под детским спорткомплексом обязательно должен лежать мат, который выступает в качестве страховки, он поможет сгладить падение и избежать травм. Все соединения необходимо периодически подтягивать, предотвращая образование люфта.

Во время сборки комплекса своими руками нельзя самостоятельно заменять крепёжные элементы, применять скотч, верёвки и гвозди для усиления закрепления. Кроме того, во избежание травм во время тренировок и игр нужно закрыть все острые углы близкорасположенных поверхностей.

Можно укомплектовать детский спортивный комплекс тренажёрами, которые будут интересны всем ребятам разного возраста

Как избежать ошибок при выборе, можно посмотреть на следующем видео:

Где купить детский спортивный комплекс в квартиру — обзор цен ДСК должен соответствовать всем требованиям безопасности, при выборе нужно отдавать предпочтение только проверенным изготовителям. Купить детский спортивный комплекс в квартиру можно в специализированных магазинах, торговых центрах или на интернет-площадках, важно перед покупкой проверить сертификаты качества и безопасности, которые обязательно должен иметь продавец. Определиться в выборе помогут и отзывы потребителей, которые составляются, как правило, после некоторого использования тренажёров. Для того чтобы было легче сориентироваться в разнообразии товаров, мы составили обзор средних цен на наиболее популярные комплексы.

Наименование детского спортивного комплекса

Наполнение

Материал

Средняя стоимость, руб.

Шведская стенка «Леко Leco-IT Starter»

В дополнение к шведской стенке идёт турник и трапеция, кольца, канат и лестница.

Металл

4190

Детский спортивный комплекс «Ранний старт»

Лестница наклонная, рукоход и горка.

Металл

9990

ДСК «Вертикаль Весёлый малыш MAXI»

К спортивным тренажёрам добавлены качели, сетка для лазания, тарзанка и рукоход.

Металл и дерево

8990

ДСК «Plastep Теремок 170»

Тренажёр дополнительно укомплектован сеткой, канатом, рукоходом и кольцами.

Дерево

12900

Спорткомплекс «Формула здоровья Мурзилка-S»

Для дополнительного развития комплекс оснащён качелями, канатом и лестницей верёвочной, есть стенка для скалолазания и тарзанка.

Металл и дерево

14300

Спортивно-игровой комплекс «Вереск 7-опорный»

Шведская стенка идёт как базовое оборудование, в дополнение к ней: турник и трапеция, кольца и скалодром, ДСК с игровой зоной и сеткой для лазания.

Металл

28990

Заключение

Сегодня производители предлагают большой ассортимент как готовых комплексов, так и отдельных снарядов-тренажёров и аксессуаров. Родители могут самостоятельно подобрать все элементы ДСК, ориентируясь на развитие и интересы малыша, а также на площадь своей квартиры. Домашний спортивный комплекс для всей семьи − это прекрасный сюрприз ребёнку, который подарит ему незабываемые часы. Он проведёт время с максимальным интересом и пользой для своего развития. Кроме того, взрослые могут стать соперниками в спортивных состязаниях, ведь ДСК рассчитаны и на большой вес. Надеемся, что наш материал окажется полезен, и вам легче будет ориентироваться при выборе спортивного уголка для вашего малыша. Задавайте вопросы в комментариях, команда нашего портала с удовольствием на них ответит.

Оформление спортивного уголка можно превратить в настоящую сказку для детей

И в качестве бонуса можно посмотреть видеосоветы по выбору детского спортивного комплекса: