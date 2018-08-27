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Ставропольские полицейские провели мастер-класс по установке детского автокресла
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Ставропольские полицейские провели мастер-класс по установке детского автокресла 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В рамках мероприятий «Безопасное лето— 2018» в детских садах Предгорного района прошла акция «Цените жизнь — пристегни самое дорое!».
В рамках акции воспитанники детских садов узнали для чего нужно автокресло и почему так важно пристегиваться при передвижении даже на короткие расстояния.
Родителям же в свою очередь предложили заполнить тематические анкеты. Проанализировав ответы, полицейские убедились, что родители-водители относятся положительно к использованию детского автокресла и ремней безопасности. Специально для родителей автоинспекторы продемонстрировали мастер классы по использованию детских удерживающих систем и напомнили о значимости детских автокресел.
Сотрудники Госавтоинспекции Предгорного района уверены, что результатом акции будет снижение количества дорожно — транспортных происшествий с участием детей-пассажиров.
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