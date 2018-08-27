В одной из больниц Саратова погиб младенец

В минувшую пятницу днем в поликлинику №2 на улице Железнодорожная в Кировском районе Саратова пришла женщина с 11-месячной девочкой на руках. В этот момент ребенок находился в агональном состоянии. По официальным данным врачи предприняли все необходимые меры, но спасти девочку не удалось. Об корреспонденту информационной службы «Саратов 24» сообщили в региональном Минздраве . Прокуратура Кировского района проводит проверку по факту гибели ребенка. Агональное состояние или агония характеризуется последними проявлениями жизнедеятельности человека. В этот момент прекращается функционирование отделов головного мозга, после этого наступает смерть.