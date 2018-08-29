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Представители центра спорта «Орион» приняли участие в празднике здоровья в Воронцовском парке
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Представители центра спорта «Орион» приняли участие в празднике здоровья в Воронцовском парке 

Твоя Газета + ещё 7 29 августа 2018
Фото: Твоя Газета
В минувшую субботу в Воронцовском парке Юго-Западного округа столицы состоялся масштабный фестиваль здоровья, в котором приняли участие сотрудники и воспитанники центра спорта и досуга «Орион».
«Гости фестиваля здоровья в Воронцовском парке увидели яркое выступления наших воспитанников Григория Николаева и Коршуновой Кристины, продемонстрировавших артистическое фехтование " Стыдно, Шевалье", — рассказала специалист центра «Орион» по организации досуга Светлана Никитина.
Кроме того, неоднократные победительницы лауреаты городских, окружных и районных конкурсов в номинации «Декламация» Добрикова Анна и Зенцова Елизавета под руководством руководителя студии Центра «Орион» «Раннее развитие» Татьяны Викторовны Ивановой подарили гостям фестиваля литературную композицию о здоровом образе жизни.
«Праздник был ярким и интересным», добавила специалист.
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