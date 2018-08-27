Ещё
В Воронцовском парке специалисты больницы № 64 устроили для жителей ЮЗАО большой День здоровья
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В Воронцовском парке специалисты больницы № 64 устроили для жителей ЮЗАО большой День здоровья 

Твоя Газета 6 минут назад
Фото: Твоя Газета
В минувшую субботу коллектив городской клинической больницы № 64 проводил большой День здоровья в Воронцовском парке. В этот день посетители парка могли проконсультироваться у лучших специалистов больницы.
Врачи городской клинической больницы № 64 (Академический район) — ГКБ им. В. В. Виноградова стали участниками большого праздника — фестиваля проекта мэра Москвы «Московское долголетие» в Воронцовском парке.
В этот летний день для москвичей работали лучшие специалисты ГКБ — терапевты, кардиологи, неврологи, гинекологи, урологи, флебологи, хирурги, специалисты УЗД и ЭКГ, сотрудники клинико— диагностической лаборатории.
«На протяжении всего августа по выходным мы устраивали Дни здоровья в парках ЮЗАО. Телеканал Москва24 запечатлел наш развернутый в Воронцовском парке военно-полевой госпиталь. День здоровья прошел совместно с фестивалем «Московское долголетие» и был наполнен дружной и праздничной атмосферой», — написала в фейсбук главврач ГКТ им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова.
Твоя Газета: последние новости
Во дворце творчества «Севастополец» появились новая спортивная площадка и беговая дорожка В День открытых дверей гости «Севастопольца» пообщаются с педагогами и руководителями всех секций и студий Гостей Дня открытых дверей в «Академическом» ждут мастер-классы и детская дискотека
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый3
Мультики, которые Disney никому не покажет
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
02:21
Как мультики демонстрируют отсутствие логики
Кино
18:01
Экранизации, которые сильно отличаются от книг
Кино
04:02
Актёры, промышляющие написанием сценариев
Кино
03:08
Актер из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC‍
ТВ
04:57
Фильмы, заслужившие нулевой рейтинг
Кино
03:00
Ланового и Юматова примирила взбесившаяся лошадь
Кино
07:11
Российский пианист победил на «Евровидении»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение