В Воронцовском парке специалисты больницы № 64 устроили для жителей ЮЗАО большой День здоровья

В минувшую субботу коллектив городской клинической больницы № 64 проводил большой День здоровья в Воронцовском парке. В этот день посетители парка могли проконсультироваться у лучших специалистов больницы.

Врачи городской клинической больницы № 64 (Академический район) — ГКБ им. В. В. Виноградова стали участниками большого праздника — фестиваля проекта мэра Москвы «Московское долголетие» в Воронцовском парке.

В этот летний день для москвичей работали лучшие специалисты ГКБ — терапевты, кардиологи, неврологи, гинекологи, урологи, флебологи, хирурги, специалисты УЗД и ЭКГ, сотрудники клинико— диагностической лаборатории.