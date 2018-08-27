В Воронцовском парке специалисты больницы № 64 устроили для жителей ЮЗАО большой День здоровья 

В минувшую субботу коллектив городской клинической больницы № 64 проводил большой День здоровья в Воронцовском парке. В этот день посетители парка могли проконсультироваться у лучших специалистов больницы.
Врачи городской клинической больницы № 64 (Академический район) — ГКБ им. В. В. Виноградова стали участниками большого праздника — фестиваля проекта мэра Москвы «Московское долголетие» в Воронцовском парке.
В этот летний день для москвичей работали лучшие специалисты ГКБ — терапевты, кардиологи, неврологи, гинекологи, урологи, флебологи, хирурги, специалисты УЗД и ЭКГ, сотрудники клинико— диагностической лаборатории.
«На протяжении всего августа по выходным мы устраивали Дни здоровья в парках ЮЗАО. Телеканал Москва24 запечатлел наш развернутый в Воронцовском парке военно-полевой госпиталь. День здоровья прошел совместно с фестивалем «Московское долголетие» и был наполнен дружной и праздничной атмосферой», — написала в фейсбук главврач ГКТ им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова.