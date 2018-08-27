Уральские школьники — участники «Золотого сечения» разработали проекты для областных предприятий

В Свердловской области завершилась четвертая смена фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» — «Промышленные вызовы Урала». Проекты, которые разработали школьники, будут внедрены в работу уральских предприятий.

«Благодаря губернатору Свердловской области Евгению Владимировичу Куйвашеву , наш регион стал первым в России, где в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром «Сириус» был создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. С первых дней работы был очевидно, что деятельность по сверхшкольному обучению талантливых детей даст высокие результаты. Поэтому органами власти, попечительским советом уральского образовательного центра было принято решение о расширении деятельности «Золотого сечения». Через несколько лет мы перейдем на круглогодичный формат обучения», — поделились директор фонда «Золотое сечение» Елена Короткова

Проекты, которые представили школьники на итоговой презентации, были созданы по заказу предприятий. В течение трех недель ребята работали в проектных группах под руководством ведущих компаний.

Например, эксперты из «Титановой долины» помогли одаренным детям освоить урбанистику и подготовить проекты пространственного развития. Специалисты рассказали школьникам о стратегическом планировании и проектном управлении развитием городов, а ведущие преподаватели научили графическому дизайну. Для «выпускного экзамена» ребята создали портфель проектов развития «Верхняя Салда — город, в котором хочется жить».

«Верхней Салде нужна комфортная среда для жизни. Мы привлекли одаренных детей к созданию проектов, которые помогут преобразить город. Вместе с нашими партерами — корпорацией «ВСМПО-АВИСМА» и фондом «Золотое сечение» мы будем продолжать работу со школьниками. Надеюсь, что все больше детей из Верхней Салды будут обучаться по управленческому и научному трекам в «Золотом сечении», — рассказала заместитель генерального директора особой экономической зоны «Титановая долина» Надежда Тумакова.

Одним из членов экспертной группы по оцениванию работ стала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова

За время смены ученики «Золотого сечения» побывали на таких предприятиях как Среднеуральский медеплавильный завод, Центр станочного оборудования «Униматик», Межрегиональный центр компетенции, Ирбитский молочный завод.

Следующая смена фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» стартует 26 октября.