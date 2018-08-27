В Госдуме поддержали идею о ликвидации очередей в ясли за счет обучения нянь и создания семейных детсадов 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева («Единая Россия») поддержала идею о ликвидации очередей в ясли за счет обучения нянь и создания семейных детсадов. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».
«Я поддерживаю такое предложение, но в том случае, если это будет одна из возможностей сократить очередность. Должны быть и детские сады, и возможность воспитывать в семье», — заявила О. Окунева.
При этом она отметила, что к работе с детьми должны быть допущены только люди, имеющие соответствующую квалификацию и сертификацию.
«О том, что необходима сертификация услуги няни, мы говорили и ранее в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Родители должны быть уверены, что тот, с кем они оставляют своего ребенка, обладает профессиональными навыками», — пояснила О. Окунева.
Как ранее сообщали «Известия», Минтруд предложил ликвидировать очереди в ясли за счет обучения нянь и создания семейных детсадов. К концу 2024 г. планируется обучить 150 тыс. нянь и создать почти 9 тыс. домашних дошкольных групп. Такие планы зафиксированы в рабочей версии федерального проекта «Создание яслей — содействие занятости женщин».