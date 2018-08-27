В Госдуме поддержали идею о ликвидации очередей в ясли за счет обучения нянь и создания семейных детсадов

«Я поддерживаю такое предложение, но в том случае, если это будет одна из возможностей сократить очередность. Должны быть и детские сады, и возможность воспитывать в семье», — заявила О. Окунева.

При этом она отметила, что к работе с детьми должны быть допущены только люди, имеющие соответствующую квалификацию и сертификацию.

«О том, что необходима сертификация услуги няни, мы говорили и ранее в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Родители должны быть уверены, что тот, с кем они оставляют своего ребенка, обладает профессиональными навыками», — пояснила О. Окунева.