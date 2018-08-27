Ещё
Костроме выделили более 2 миллионов на проект для детей с аутизмом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Костроме выделили более 2 миллионов на проект для детей с аутизмом 

k1news.ru 1 час назад
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделил Костромской области 2 миллиона 177 тысяч рублей на реализацию программы «Мир, открытый для всех», сообщает пресс-служба губернатора.
Эти средства помогут оказать детям с расстройствами аутистического спектра и их семьям медико-социальную и психолого-педагогическую помощь.
Благодаря финансовой поддержке будут развиты площадки для оказания этой помощи, выездные службы сопровождения семей, будут реализованы оздоровительно-реабилитационные программы, пройдет обучение специалистов.
С начала этого года специалисты выезжали к семьям в районы 8 раз, 74 ребенка с аутизмом прошли обследования. Опорные площадки работают в Шарье, Костроме, Костромском и Буйском районах.
Программа «Мир, открытый для всех» направлена на диагностику, раннюю помощь, образование, развитие и подготовку к жизни в обществе детей с аутизмом. За два года на реализацию программы направлено более 79 миллионов рублей.
k1news.ru: последние новости
Фонд «Будущее сейчас» организует семинар для костромичей, которые готовы усыновить ребенка Костромская область оказалась в аутсайдерах по количеству богатых семей Личный опыт: путь в мир кино для костромского журналиста начался с затрещины от известного артиста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый3
Мультики, которые Disney никому не покажет
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
04:02
Актёры, промышляющие написанием сценариев
Кино
03:08
Актер из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC‍
ТВ
04:57
Фильмы, заслужившие нулевой рейтинг
Кино
03:00
Ланового и Юматова примирила взбесившаяся лошадь
Кино
07:11
Российский пианист победил на «Евровидении»
Концерты
04:24
Спайк Ли спродюсировал клип на песню Принса
Концерты
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение