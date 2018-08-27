Костроме выделили более 2 миллионов на проект для детей с аутизмом

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделил Костромской области 2 миллиона 177 тысяч рублей на реализацию программы «Мир, открытый для всех», сообщает пресс-служба губернатора.

Эти средства помогут оказать детям с расстройствами аутистического спектра и их семьям медико-социальную и психолого-педагогическую помощь.

Благодаря финансовой поддержке будут развиты площадки для оказания этой помощи, выездные службы сопровождения семей, будут реализованы оздоровительно-реабилитационные программы, пройдет обучение специалистов.

С начала этого года специалисты выезжали к семьям в районы 8 раз, 74 ребенка с аутизмом прошли обследования. Опорные площадки работают в Шарье, Костроме, Костромском и Буйском районах.

Программа «Мир, открытый для всех» направлена на диагностику, раннюю помощь, образование, развитие и подготовку к жизни в обществе детей с аутизмом. За два года на реализацию программы направлено более 79 миллионов рублей.