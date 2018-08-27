Власти РФ вложат 4 млрд руб в развитие детского лагеря «Орленок»

МОСКВА, 27 авг — РИА Недвижимость. Власти РФ вложат в строительство многофункционального центра по приему детей гостиничного типа с автогородком во всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодаре 3,8 миллиарда рублей до 2021 года включительно, говорится в постановлении правительства РФ на портале публикации правовых актов.

Объект на 500 мест будет иметь площадь 24,2 тысячи квадратных метров, его ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год.