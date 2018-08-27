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Власти РФ вложат 4 млрд руб в развитие детского лагеря «Орленок»
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Власти РФ вложат 4 млрд руб в развитие детского лагеря «Орленок» 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 27 авг — РИА Недвижимость. Власти РФ вложат в строительство многофункционального центра по приему детей гостиничного типа с автогородком во всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодаре 3,8 миллиарда рублей до 2021 года включительно, говорится в постановлении правительства РФ на портале публикации правовых актов.
Объект на 500 мест будет иметь площадь 24,2 тысячи квадратных метров, его ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год.
Всероссийский детский центр «Орленок» находится на берегу Черного моря в Краснодарском крае в 45 километрах от города Туапсе. Ежегодно в лагере реализуется более 50 различных программ, направленных на образование, воспитание и оздоровление детей и подростков. Одновременно в «Орленке» могут отдыхать порядка 3,5 тысяч детей летом и 1,2 тысячи — зимой. В 2012 году «Орленку» был присвоен статус ассоциированной школы ЮНЕСКО.
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