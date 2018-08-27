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Часть маткапитала Иркутской области можно получить деньгами
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Часть маткапитала Иркутской области можно получить деньгами 

АиФ Иркутск 52 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Материнский капитал Иркутской области со второй половины 2018 года можно получить деньгами. Напомним, при рождении третьего и последующих детей из региональной казны выделяют 100 тысяч рублей, которые можно использовать, когда ребенку исполнится три года, сообщает 27 августа пресс-служба правительства.
Раньше эти деньги выделялись на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Теперь их можно получить в виде денежных выплат — по 25 тысяч рублей один раз в год.
Такая выплата предназначена женщинам, родивших третьего и последующих детей, с 1 января 2017 года. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения. Для оформления меры поддержки необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.
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