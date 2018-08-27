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В Белгородской области полицейские помогают многодетным семьям собрать детей в школу
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В Белгородской области полицейские помогают многодетным семьям собрать детей в школу 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
Участие в ежегодной благотворительной акции «Соберем ребенка в школу» стало доброй традицией для белгородских полицейских. Напомним, ее цель помочь многодетным и оказавшимся в трудной жизненной ситуации семьям в подготовке к 1 сентября.
В преддверии Дня знаний правоохранители навестили десятки детей по всей области. Только в Белгороде и Старом Осколе вниманием сотрудников органов внутренних дел было охвачено более ста семей.
В Красненском районе в гости к ребятам пришли участковые уполномоченные полиции и члены Общественного совета при ОМВД. Правоохранители посетили семью Боровковых из села Каменка, где воспитываются четверо детей, а также многодетные семьи Заболотних и Смирных в селах Новоуколово и Староуколово. Полицейские и общественники поздравили ребят с наступающим новым учебным годом и подарили им школьные принадлежности. Малыши поблагодарили гостей за заботу, пообещав порадовать своими успехами и знаниями.
Ивнянские стражи порядка во главе с заместителем начальника территориального ОМВД Олегом Наумовым также посетили многодетные семьи, проживающие в селах района. Полицейские вручили детям рюкзаки и канцелярские принадлежности. Школьники пообещали правоохранителям прилежно учиться и следовать их наставлениям.
С подарками к многодетным семьям, проживающим в селах Ровеньского района, приехали начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних территориального ОМВД Александр Гвоздиков и инспектор ПДН Надежда Никитина. Полицейские вручили ребятам портфели и пожелали успехов в учебе.
Сотрудники красногвардейского отдела полиции совместно с членами Общественного совета при ОМВД и представителями районной администрации помогли в подготовке к новому учебному году двенадцати семьям. В Борисовском районе вместе с инспекторами ПДН в гости к ребятам приехали автоинспекторы. Полицейские порадовали детей подарками, а также в преддверии нового учебного года напомнили юным пешеходам правила дорожной безопасности и вручили световозвращающие повязки.
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