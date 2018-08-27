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В «Орленке» через три года появится многофункциональный центр с автогородком
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В «Орленке» через три года появится многофункциональный центр с автогородком 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 27 августа. Правительство России выделит из бюджета 3,8 млрд рублей на строительство многофункционального комплекса во Всероссийском детском центре «Орленок».
Как говорится в постановлении кабинета министров, опубликованном на официальном портале правовой информации, в «Орленке» в 2021 году должен появиться «многофункциональный центр по приему детей гостиничного типа на 500 мест с детским автогородком». Государственным заказчиком и застройщиком объекта определено Управление делами президента РФ. Общий объем бюджетных инвестиций составит 3,796 млрд рублей, отмечается в приложении к постановлению правительства.
Всероссийский пионерский лагерь «Орленок» был открыт в 1960 году в 45 км от города Туапсе на берегу Черного моря. В 1992 году он был преобразован во всероссийский детский центр «Орленок», в котором сейчас одновременно могут отдыхать 3,5 тыс. ребят летом и 1200 — зимой. Последние несколько лет ведется реконструкция «Орленка».
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