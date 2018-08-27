Прокуратура Югры проверила соблюдение прав на отдых и оздоровление детей

Этим летом в Югре каждый третий ребенок школьного возраста отдохнул в детских лагерях. Каждый седьмой ребенок в возрасте от 14 до 18 лет получил первичные трудовые навыки.

Ежегодно прокуратура занимается проверкой соблюдения прав на отдых и оздоровление детей в период летних каникул.

По словам начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних прокуратуры ХМАО— Югры. Ивана Морозова , Последние два года в этих сферах выявлено свыше 270 нарушений, принято 138 мер реагирования. Все выявленные в ходе проверок нарушения устранены.

«Наиболее распространенными остаются случаи санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей в летних лагерях. Нарушения прав были зафиксированы при зачислении детей в летние лагеря, организации медицинского обслуживания. Касаемо проверок в области труда несовершеннолетних: в 2017 году были замечены факты несвоевременной выдачи зарплаты подросткам. Дети допускались до работ, которые могли причинить непоправимый вред их здоровью и нравственному развитию. Также превышались часы работы для возрастной категории. В текущем году такие нарушения уже не выявлялись, что означает, что работа проведена не зря», — рассказал Иван Николаевич.

Напомним, что ежегодно более 70 тысяч югорских детей отдыхают в летних лагерях, расположенных на территории ХМАО и за его приделами. В период каникул на работу трудоустраиваются 10 тысяч несовершеннолетних. На организацию отдыха и временного трудоустройства несовершеннолетних из бюджета выделяется ежегодно свыше 2 млрд рублей. Существует многоступенчатая система контроля за местами отдыха детей. Ни один лагерь не открывается без определённой документации, доказывающей, что на территории лагеря дети будут в полной безопасности.