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В Новосибирской области автоинспекторы приняли участие в открытии профильной смены «Старт в безопасную осень»
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В Новосибирской области автоинспекторы приняли участие в открытии профильной смены «Старт в безопасную осень» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
Накануне учебного года, с 25 по 29 августа, в Новосибирской области на базе детского оздоровительного лагеря «Березка» для юных новосибирцев проводится профильная смена по формированию и закреплению навыков безопасного поведения «Старт в безопасную осень».
26 августа сотрудники региональной Госавтоинспекции приняли участие в праздничном открытии смены. После приветственных выступлений почетных гостей для ребят была организована творческо-образовательная программа, состоящая из нескольких площадок, на которых автоинспекторы, сотрудники службы спасения и медики рассказали об основных правилах безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных ситуациях.
Автоинспекторы вместе с сотрудниками областного Автомотоцентра провели с детьми мастер-классы по правилам движения пеходов, велосипедистов и пассажиров. Для имитации различных дорожных ситуаций использовалось оборудование мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» — макеты автобуса, светофора, дорожных знаков, разметки, а также интерактивные стенды, велосипеды и самокаты.
После проведения занятий прошла торжественная линейка, на которой дети в творческой и игровой формах продемонстрировали, как усвоили полученные знания и навыки, а также призвали сверстников к безопасному поведению.
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