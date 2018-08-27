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Полицейские в Северной Осетии в считанные часы установили женщину, подбросившую ночью ребенка к воротам частного дома в Беслане
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Полицейские в Северной Осетии в считанные часы установили женщину, подбросившую ночью ребенка к воротам частного дома в Беслане 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
В Дежурную часть ОМВД России по Правобережному району в воскресенье утром поступило сообщение от жителя Беслана о найденном младенце у частного домовладения. Он рассказал, что в ночь с 25 на 26 августа его супруга обнаружила новорожденного ребенка у ворот дома.
На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Полицейские установили, что неизвестные оставили младенца на улице у ворот примерно в 00:45. В это время хозяйка домовладения занималась домашними делами. Она пояснила, что увидела свет от фар подъехавшего к воротам автомобиля. Сразу женщина побоялась выйти, но, через некоторое время, выглянула и обнаружилау ворот у младенца — девочку примерно двухнедельного возраста. Рядом находился пакет, в нем были бутылка с питанием, салфетки и детские подгузники.
Новорожденную малышку сотрудники ПДН доставили в детскую больницу. Полицейские, устанавливая обстоятельства произошедшего, опросили соседей, проверили женщин, которые состояли на учете по беременности в женской консультации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность матери была установлена — ею оказалась жительница Ногира 1993 г.р.
Спустя несколько часов в полицию позвонили врачи Детской республиканской больницы. Они сообщили, что к ним обратилась молодая женщина с вопросами о новорожденном ребенке, которого сегодня доставили полицейские из Беслана. 25-летняя женщина в ходе опроса призналась сотрудникам ПДН, что она является матерью подброшенной девочки. Задержанная объяснила, что, находясь в сложной жизненной ситуации, приняла решение подбросить ребенка в семью биологического отца, однако, в темноте перепутала улицы. В своем поступке раскаивается. В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».
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