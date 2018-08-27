Свет в подъездах

Спортивная площадка по адресу: ул. Мартеновская, д.32/15 стала местом проведения энергичных летних забав.

Сотрудники Центра досуга и спорта «Новогиреево» провели для двадцати семи мальчишек и девчонок в минувший четверг дворовый праздник «Спортивный пикник». Детям предложили обширную программу подвижных игр на свежем воздухе. Разделившись на команды, ребята играли в вышибалы, провели турнир по уличному футболу, затем устроились на настоящий пикник — для подкрепления сил детям роздали газированную воду и прохладительные напитки, фрукты и сласти. В конце праздника всем ребятам на память выдали дипломы «Участнику цикла детских спортивных соревнований летнего периода 2018 года».

Помощь в организации праздника Центру досуга и спорта «Новогиреево» оказала Префектура ВАО.