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Свет в подъездах 

Управа района Новогиреево 3 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Спортивная площадка по адресу: ул. Мартеновская, д.32/15 стала местом проведения энергичных летних забав.
Сотрудники Центра досуга и спорта «Новогиреево» провели для двадцати семи мальчишек и девчонок в минувший четверг дворовый праздник «Спортивный пикник». Детям предложили обширную программу подвижных игр на свежем воздухе. Разделившись на команды, ребята играли в вышибалы, провели турнир по уличному футболу, затем устроились на настоящий пикник — для подкрепления сил детям роздали газированную воду и прохладительные напитки, фрукты и сласти. В конце праздника всем ребятам на память выдали дипломы «Участнику цикла детских спортивных соревнований летнего периода 2018 года».
Помощь в организации праздника Центру досуга и спорта «Новогиреево» оказала Префектура ВАО.
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