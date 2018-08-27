Пациенты паллиативной службы ОДКБ познакомились с военной техникой на форуме «Армия-2018»

Пациенты отделения выездной консультативной помощи детям с паллиативными состояниями Областной детской клинической больницы побывали на площадке Международного военно-технического форума «Армия-2018».

Пациенты отделения — ребята, находящиеся, как правило, в изоляции и редко посещающие какие-либо мероприятий из-за тяжелых заболеваний. Благодаря поддержке военнослужащих Центрального военного округа дети смогли приехать на полигон, познакомиться с военными машинами боевым оружием.

«В очередной раз нам удалось реализовать мечту ребят, мы очень этому рады. Благодаря теплому приему наших военных, дети почувствовали себя настоящими героями!», — отметила заведующая отделением выездной консультативной помощи детям с паллиативными состояниями ОДКБ № 1 Лариса Шукшина.

Пациенты Областной детской клинической больницы познакомились с танкистами и покатались на настоящем танке. А в конце экскурсии по площадке форума попробовали солдатскую кашу.