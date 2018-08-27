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В ТСЦО «Новогиреево» состоится благотворительная акция для будущих первоклассников
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В ТСЦО «Новогиреево» состоится благотворительная акция для будущих первоклассников 

Управа района Новогиреево 3 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Мероприятие состоится в рамках XIII Общегородской акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!»
Перед началом нового учебного года, 28 августа, в ТЦСО пройдет праздничное мероприятие для детей из района Новогиреево, на котором будущим первоклассникам в торжественной обстановке вручат ранцы с набором канцелярских товаров. Спонсором события выступил ТЦ «Перово Молл» в структуре ООО «ЛЕНДЛОРД». Устроители праздника подготовили большую развлекательную программу для будущих первоклассников и детей, посещающих летнюю «Московскую смену» в центре социального обслуживания. Для ребят приготовили игры и аттракционы, призы и сувениры.
30 августа возле Общественного центра «Моссовет» на Преображенской площади, д. 12 состоится окружная благотворительная акция «Портфель первоклассника!», на которой детям из семей льготных категорий передадут сто новеньких портфелей со всем необходимым для начала новой школьной жизни.
Акция «Портфель первоклассника» позволяет собрать школьно-письменные принадлежности для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Отзывчивые люди, проживающие в Новогиреево, могут внести свой вклад, обратившись в стационарный пункт сбора благотворительной помощ в ТЦСО «Новогиреево» по адресу: Кусковская улица, 23, корпус 2.
Он работает по графику: понедельник-пятница — с 10.00 до 20.00; суббота — с 10.00 до 17.00.
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