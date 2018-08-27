Новокуйбышевский детский сад «Кораблик» дает воспитанникам социальный опыт

Все 34 года «Кораблик» успешно следует по пути внедрения самых актуальных, инновационных методов воспитания детей под руководством бессменного капитана — отличника просвещения Марии Типушковой. Она постоянно заряжает энтузиазмом и новыми идеями свою дружную команду, в которую собрала творческих и инициативных педагогов.

Благодаря коллективу, постоянно ищущему, разрабатывающему и внедряющему самые актуальные и эффективные инновационные технологии дошкольного образования, «Кораблик» дважды становился победителем областного конкурса «Детский сад года» и еще два раза первенствовал на его территориальном этапе. И неоднократно выигрывал областной конкурс «ЭкоЛидер», что говорит о высоком уровне работы педагогического коллектива в приоритетном для детсада направлении — экологическом воспитании.

Деятельность педагогов детсада не раз высоко оценивалась коллегами. Они добивались успехов в различных профессиональных конкурсах. Так, пять педагогов становились финалистами областного этапа конкурса «Воспитатель года».

Стремление дать детям все самое лучшее для их всестороннего развития в свое время привело к тому, что «Кораблик» стал первым в Новокуйбышевске дошкольным учреждением, работающим по системе Марии Монтессори. На базе этого детсада, согласно разработанной здесь системе «Алые паруса», организован Центр воспитательной работы в микрорайоне. С 2014 года детский сад является региональной пилотной площадкой по внедрению ФГОС ДО по направлению «Речевое развитие дошкольников». За четыре года работы воспитатели научили детей составлять и сочинять сказки, рассказы, простые стихотворные формы с применением фантазийного бинома, перфокарт и синквейна. В этом году детский сад выбрал еще одно направление работы — робототехника, курирует которое Вера Борисовна Бадун.

Воспитатели работают по нескольким авторским программам, среди которых программа по оздоровлению дошкольников «Лучи здоровья» и программа по экологическому воспитанию «Нескучный сад». Педагогами Светланой Анатольевной Митрофановой и Марией Александровной Земсковой разработана технология «проблемные кейсы», занимаясь по которой, дети в игре учатся взаимодействовать со сверстниками и принимать самостоятельные решения в проблемных ситуациях. Эту технологию в «Кораблике» внедряют, став всероссийской инновационной площадкой Российской академии образовании по разработке новых форм развития инициативности и самостоятельности дошкольников для дальнейшего успешного обучения в школе.

Эксперимент по использованию этой технологии в развитии детей проводится в подготовительной группе. При этом дети взаимодействуют целенаправленно и с педагогами, и с ребятами в младших группах. Им они, например, показывают сказки с героями, которых сделали самостоятельно из подручных материалов. Подключаются к их занятиям во время «Клубного часа», когда сами выбирают: чем и с кем им интереснее заниматься — лепкой, конструированием и т. д. Таким образом, перед школой дети получают значительный социальный опыт, который поможет им успешно адаптироваться на следующей образовательной ступени. И, по утверждению педагогов, у них еще много идей, воплощение которых в жизнь поможет их воспитанникам стать успешными и творческими людьми.

Светлана Митрофанова, старший воспитатель ГБОУ ООШ № 19 СП «Детский сад „Кораблик“:

— Занимаясь с „проблемными кейсами“ — играя, проводя исследования, решая, как и из чего сделать недостающие для игры и опытов элементы, — дети учатся договариваться друг с другом. Их захватывает этот процесс, они с неподдельным интересом ищут выход из сложившейся ситуации, развивая еще и творческое мышление.