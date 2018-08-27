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В Рязанской области начали прививать от гриппа
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В Рязанской области начали прививать от гриппа
62info.ru
3 часа назад
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Поступила первая партия вакцины «Совигрипп». Её объём составил 149 тысяч 850 доз. Ожидается поступление и вакцины для детей.
Всего в предстоящем сезоне планируют привить 45% населения региона.
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