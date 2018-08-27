Костромских детей научат выживать в дикой природе

В Костроме начался прием заявок на участие в проекте «Курс выживания на природе», узнал KOSTROMA.TODAY. Образовательную программу запустил центр внешкольной работы «Беркут».

Во время проекта детей научат правильно организовывать туристический поход, пополнять запасы еды и воды, готовить на природе еду, ориентироваться на местности и правильно вести себя в экстремальных ситуациях.

«Программа рассчитана на детей и подростков 12-17 лет. Срок освоения курса — 2 года», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Заявления на участие в программе принимаются адресу: г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 15. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 32-63-19.

Учебные занятия по программе «Курс выживания на природе» начнутся с 15 сентября.