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Костромских детей научат выживать в дикой природе
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Костромских детей научат выживать в дикой природе 

Kostroma.Today 3 часа назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме начался прием заявок на участие в проекте «Курс выживания на природе», узнал KOSTROMA.TODAY. Образовательную программу запустил центр внешкольной работы «Беркут».
Во время проекта детей научат правильно организовывать туристический поход, пополнять запасы еды и воды, готовить на природе еду, ориентироваться на местности и правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
«Программа рассчитана на детей и подростков 12-17 лет. Срок освоения курса — 2 года», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Заявления на участие в программе принимаются адресу: г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 15. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 32-63-19.
Учебные занятия по программе «Курс выживания на природе» начнутся с 15 сентября.
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