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Волонтеров для помощи детям приглашают в Богородском
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Волонтеров для помощи детям приглашают в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 3 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Храм Преображение Господня в Богородском и служба помощи «Милосердие» приглашают богородцев стать волонтерами.
Активные жители района станут волонтерами по оказанию помощи деткам с особенностями развития в Центре содействия семейному воспитанию «Маяк», расположенном на Лосиноостровской улице и Открытом шоссе. По благословению Владыки Пантелеимона оказывается благотворительная помощь.
В службе помощи «Милосердие» сообщили, что уже несколько лет добровольцы православной службы помогают сопровождать детей из «Маяка» на развивающие занятия в Храм Преображения Господня в Богородском, а также сопровождают мальчишек и девчонок во время прогулок и других детских развлекательных мероприятиях.
Отметим, что регулярно причащают священнослужители Храма детей из ЦССВ «Маяк», устраивают для них чаепития в Воскресной школе и прогулки по территории храма.
Более подробную информацию можно получить у координатора добровольцев Ольги Зиневой по электронной почте: olgazineva@mail.ru или в Храме в Богородском.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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