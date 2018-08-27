Волонтеров для помощи детям приглашают в Богородском

Храм Преображение Господня в Богородском и служба помощи «Милосердие» приглашают богородцев стать волонтерами.

Активные жители района станут волонтерами по оказанию помощи деткам с особенностями развития в Центре содействия семейному воспитанию «Маяк», расположенном на Лосиноостровской улице и Открытом шоссе. По благословению Владыки Пантелеимона оказывается благотворительная помощь.

В службе помощи «Милосердие» сообщили, что уже несколько лет добровольцы православной службы помогают сопровождать детей из «Маяка» на развивающие занятия в Храм Преображения Господня в Богородском, а также сопровождают мальчишек и девчонок во время прогулок и других детских развлекательных мероприятиях.

Отметим, что регулярно причащают священнослужители Храма детей из ЦССВ «Маяк», устраивают для них чаепития в Воскресной школе и прогулки по территории храма.

Более подробную информацию можно получить у координатора добровольцев Ольги Зиневой по электронной почте: olgazineva@mail.ru или в Храме в Богородском.