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В Хорошево-Мневниках проведут танцевальный кастинг
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В Хорошево-Мневниках проведут танцевальный кастинг 

Управа района Хорошево-Мневники 3 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В Доме культуры «Берендей» Хорошево-Мневников 30 и 31 августа состоится отбор детей в хореографическую студию «Виртус».
— В студии «Виртус» профессионально обучают детей основам классического танца, народного танца, джаз-танца, модерна, современных молодежных направлений. Также преподаются гимнастика и акробатика. Дети получат навыки актерского мастерства и сценического движения. По окончании обучения воспитанники получают возможность продолжить свое хореографическое образование в профилирующих вузах, — отметили в пресс-службе ДК «Берендей».
Принимаются дети от 2,6 до 10 лет. Запись на кастинг по телефону 8 (916) 102-76-41. Адрес: проспект Маршала Жукова, дом 76. Начало в 18.00. (ео)
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