Национальная премия «Транспортная безопасность России-2018» в гостях у детей

По уже сложившейся традиции в рамках Национальной премии «Транспортная безопасность России» проводятся мероприятия по оказанию помощи учреждениям, занимающимся оказанием социальных услуг детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

22 августа 2018 года состоялся выезд членов организационного комитета ( Минтранса России, Ассоциации «Транспортная безопасность», Фонда «Транспортная безопасность») и партнеров Премии ( ПАО ГМК «Норильский никель» и ЗАО НПЦ «Аспект») в Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Лотошинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

С приветствием к детям и приглашенным гостям обратился Председатель Правления Ассоциации «Транспортная безопасность» Александр Свешников . В своем приветствии он поблагодарил всех присутствующих за участие в данном мероприятии, гостеприимство, пожелал детям отличных успехов в учебе и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве.

Для эффективного функционирования социального учреждения, оказания практической помощи специалистам в профессиональной деятельности по реабилитации детей гости передали Центру технические средства для проведения различных занятий с детьми, оргтехнику, наборы для рукоделия, школьные принадлежности, сладости, а также игровую беседку для уличных занятий.

Руководство центра провело для гостей экскурсию по территории и помещениям центра, рассказало о детях, которые проходят реабилитацию в данном учреждении, а также о профессиональной деятельности педагогов и специалистов центра.

Дети рассказали и показали гостям свои достижения на занятиях в различных творческих мастерских центра.

Силами воспитанников центра гостям была показана концертная программа, которая готовилась специально к данному мероприятию, в отдельных номерах приняли участие и прибывшие гости.

Закончилось мероприятие дружеским чаепитием, в ходе которого обсудили различные вопросы воспитания детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, о различных проблемах центра и путях их решения.

На прощание каждому гостю были вручены подарки, изготовленные воспитанниками центра.