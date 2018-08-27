Ещё
Национальная премия «Транспортная безопасность России-2018» в гостях у детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Национальная премия «Транспортная безопасность России-2018» в гостях у детей 

RUБЕЖ 3 часа назад
Фото: RUБЕЖ
По уже сложившейся традиции в рамках Национальной премии «Транспортная безопасность России» проводятся мероприятия по оказанию помощи учреждениям, занимающимся оказанием социальных услуг детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
22 августа 2018 года состоялся выезд членов организационного комитета (Минтранса России, Ассоциации «Транспортная безопасность», Фонда «Транспортная безопасность») и партнеров Премии (ПАО ГМК «Норильский никель» и ЗАО НПЦ «Аспект») в Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Лотошинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
С приветствием к детям и приглашенным гостям обратился Председатель Правления Ассоциации «Транспортная безопасность» Александр Свешников. В своем приветствии он поблагодарил всех присутствующих за участие в данном мероприятии, гостеприимство, пожелал детям отличных успехов в учебе и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве.
Для эффективного функционирования социального учреждения, оказания практической помощи специалистам в профессиональной деятельности по реабилитации детей гости передали Центру технические средства для проведения различных занятий с детьми, оргтехнику, наборы для рукоделия, школьные принадлежности, сладости, а также игровую беседку для уличных занятий.
Руководство центра провело для гостей экскурсию по территории и помещениям центра, рассказало о детях, которые проходят реабилитацию в данном учреждении, а также о профессиональной деятельности педагогов и специалистов центра.
Дети рассказали и показали гостям свои достижения на занятиях в различных творческих мастерских центра.
Силами воспитанников центра гостям была показана концертная программа, которая готовилась специально к данному мероприятию, в отдельных номерах приняли участие и прибывшие гости.
Закончилось мероприятие дружеским чаепитием, в ходе которого обсудили различные вопросы воспитания детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, о различных проблемах центра и путях их решения.
На прощание каждому гостю были вручены подарки, изготовленные воспитанниками центра.
RUБЕЖ: последние новости
«Транспортная неделя-2018» пройдет 17 -22 ноября в Москве Сформирован Экспертный совет «Фестиваля инноваций» В экспозиции МЕФТ-2018 примут участие экспоненты крупнейших мировых автопроизводителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый3
Мультики, которые Disney никому не покажет
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
02:21
Как мультики демонстрируют отсутствие логики
Кино
18:01
Экранизации, которые сильно отличаются от книг
Кино
04:02
Актёры, промышляющие написанием сценариев
Кино
03:08
Актер из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC‍
ТВ
04:57
Фильмы, заслужившие нулевой рейтинг
Кино
03:00
Ланового и Юматова примирила взбесившаяся лошадь
Кино
07:11
Российский пианист победил на «Евровидении»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение