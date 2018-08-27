Сегодня в Костроме пройдет благотворительный аукцион

Сегодня в 18:00 в Золотом зале Дворянского собрания пройдет благотворительный аукцион «Белый цветок», сообщает департамент культуры Костромской области.

Аукцион нацелен на помощь детям-инвалидам из многодетных семей, которые нуждаются в специальном реабилитационном оборудовании. В акции «Белый цветок» приняли участие все крупные предприятия города, установив коробки для сбора средств. Аукцион станет еще одним шагом к оказанию помощи.

2 сентября в Костроме пройдет благотворительная ярмарка, которая завершит акцию в этом году.

За последние пять лет проведения «Белого цветка» в регионе удалось завершить строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью «Школа лечебной педагогики», организовать отделение для недоношенных детей Костромской областной детской больницы, и отделение «Мать и дитя» на базе ОГБУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей».

Для организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы» куплен комплект спортивных тренажеров, оборудование для оснащения игровой комнаты и учебная мебель.