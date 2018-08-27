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Сегодня в Костроме пройдет благотворительный аукцион
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Сегодня в Костроме пройдет благотворительный аукцион 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Сегодня в 18:00 в Золотом зале Дворянского собрания пройдет благотворительный аукцион «Белый цветок», сообщает департамент культуры Костромской области.
Аукцион нацелен на помощь детям-инвалидам из многодетных семей, которые нуждаются в специальном реабилитационном оборудовании. В акции «Белый цветок» приняли участие все крупные предприятия города, установив коробки для сбора средств. Аукцион станет еще одним шагом к оказанию помощи.
2 сентября в Костроме пройдет благотворительная ярмарка, которая завершит акцию в этом году.
За последние пять лет проведения «Белого цветка» в регионе удалось завершить строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью «Школа лечебной педагогики», организовать отделение для недоношенных детей Костромской областной детской больницы, и отделение «Мать и дитя» на базе ОГБУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей».
Для организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы» куплен комплект спортивных тренажеров, оборудование для оснащения игровой комнаты и учебная мебель.
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