Правительство выделяет Омской области деньги на повышение рождаемости

Омская область вошла в число регионов, которые получат средства на поддержку семей, где появился третий ребенок. На сайте правительства России опубликовано распоряжение, утверждающее перечень субъектов Федерации, которые в 2019 году должны получить поддержку из федерального бюджета на выплату семьям с третьим и последующими детьми.

— Это позволит регионам с неблагоприятной демографической ситуацией продолжить в 2019 году поддержку семей при рождении третьего ребенка или последующих детей, направленную на создание условий для повышения рождаемости, — говорится в пояснительной записке к документу.

Всего в перечень включены 62 региона, которые получат софинансирование. В него попала и Омская область. Общий объем выплат из бюджета превысит 50 млрд руб., в том числе 18,6 млрд руб. из федерального и 31,5 млрд руб. из бюджетов субъектов Федерации.

Как пояснили в региональном министерстве труда и социального развития, точная сумма, которую федеральный бюджет выделит области, пока рассматривается федеральным Минтруда

Добавим, размер выплаты равен величине прожиточного минимума на детей (в Омской области 9641 руб.). Она прекращается с момента достижения ребенком возраста трех лет. Правда, при условии, если средний доход на одного члена семьи не выше величины среднедушевого дохода в регионе.