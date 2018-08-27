Детей и подростков Некрасовки пригласили в коллектив «Антарес»

Открыт набор мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 17 лет в ведущий хореографический коллектив «Антарес» Дома культуры «Заречье» района Некрасовка.

Хореографический коллектив «Антарес» был создан на базе Дома культуры в 2008 году. Его участниками являются более 110 танцоров разных возрастов. Репертуар коллектива разнообразен: эстрадные, классические, модерн, народные и народно-стилизованные танцы. Ежегодно репертуар обновляется новыми постановками.

На занятиях дети изучат не только танцы, но и элементы гимнастики и акробатики.

Узнать подробности можно по телефону 8 (495) 706-89-86.

Напомним, что Дом культуры расположен по адресу ул. 1-Вольская, дом 11. (ис)