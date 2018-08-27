Врачи Морозовской детской больницы будут принимать пациентов в московских поликлиниках

Врачи Морозовской детской городской клинической больницы проведут дни открытых дверей в московских поликлиниках для пациентов с врожденными и приобретенными пороками развития. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

«Каждый месяц до конца года врачи будут проводить прием в поликлиниках департамента здравоохранения Москвы каждого из столичных округов. В сентябре дни открытых дверей от врачей Морозовской детской больницы пройдут в Троицком и Новомосковском административном округах», — говорится в сообщении.

Прием будут вести детский хирург, детский уролог-андролог, травматолог-ортопед, торакальный хирург, нейрохирург, челюстно-лицевой хирург, а также акушер-гинеколог детского и юношеского возраста.

Отмечается, что попасть на прием можно без предварительной записи и направлений. С собой необходимо иметь полис ОМС и свидетельство о рождении ребенка, паспорт гражданина РФ для родителей, а также медицинские выписки и результаты анализов при наличии. При необходимости, госпитализация пациентов будет проводиться в Морозовскую детскую больницу.