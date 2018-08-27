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Врачи Морозовской детской больницы будут принимать пациентов в московских поликлиниках
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Врачи Морозовской детской больницы будут принимать пациентов в московских поликлиниках 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: За Калужской заставой
Врачи Морозовской детской городской клинической больницы проведут дни открытых дверей в московских поликлиниках для пациентов с врожденными и приобретенными пороками развития. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
«Каждый месяц до конца года врачи будут проводить прием в поликлиниках департамента здравоохранения Москвы каждого из столичных округов. В сентябре дни открытых дверей от врачей Морозовской детской больницы пройдут в Троицком и Новомосковском административном округах», — говорится в сообщении.
Прием будут вести детский хирург, детский уролог-андролог, травматолог-ортопед, торакальный хирург, нейрохирург, челюстно-лицевой хирург, а также акушер-гинеколог детского и юношеского возраста.
Отмечается, что попасть на прием можно без предварительной записи и направлений. С собой необходимо иметь полис ОМС и свидетельство о рождении ребенка, паспорт гражданина РФ для родителей, а также медицинские выписки и результаты анализов при наличии. При необходимости, госпитализация пациентов будет проводиться в Морозовскую детскую больницу.
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