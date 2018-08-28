В Воронежской области продолжат выплаты семьям при рождении третьего ребёнка 

На софинансирование ежемесячных выплат в 2019 году направят более 50 млрд рублей.
В регионе продолжат поддержку семей при рождении третьего ребёнка и последующих детей. Об этом сообщили в областном правительстве. Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил перечень из 62 российских регионов, которым в 2019 году федеральный центр будет софинансировать расходы на поддержку семей. Речь идёт о ежемесячной денежной выплате многодетным семьям. По информации Правительства РФ, общий объём средств на софинансирование ежемесячных выплат в 2019 году составит более 50 млрд рублей, в том числе почти 19 млрд рублей из федерального бюджета и 13,5 млрд рублей — из бюджетов субъектов Федерации. Мера направлена на повышение рождаемости в стране, отмечают в Кабмине РФ.