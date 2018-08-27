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В детском саду «Чебурашка» техническое творчество доступно детям с ограниченными возможностями здоровья
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В детском саду «Чебурашка» техническое творчество доступно детям с ограниченными возможностями здоровья 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
В последние годы коллектив детского сада «Чебурашка» — структурного подразделения школы № 15 — работает со своими воспитанниками в трех основных направлениях. Первое из них — коррекционное, так как детский сад посещают ребята с нарушениями зрения. Второе развивается в рамках работы экспериментальной площадки Федерального института развития образования по апробации программы «Миры детства: конструирование возможностей». И вот уже год как здесь активно занимаются раскрытием и развитием технических творческих способностей дошкольников.
Благодаря поддержке благотворительного фонда «Виктория» детским садом закуплены разнообразные конструкторы, позволяющие заниматься техническим творчеством воспитанникам и младшего, и старшего дошкольного возраста. И только в «Чебурашке» есть специальные наборы конструкторов для творчества для детей с нарушениями зрения. Сейчас в детском саду оборудуют помещение со специальной мебелью, компьютерным оснащением и разнообразными конструкторами, где дети смогут с головой погружаться в атмосферу технического творчества. А то, что им это очень нравится, показывают первые победы — призовые места на территориальном «Робофесте» и участие в областном «Икаренке».
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