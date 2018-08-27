Ещё
Все отравившиеся в дагестанском летнем лагере дети вернулись домой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Все отравившиеся в дагестанском летнем лагере дети вернулись домой 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Все дети, пострадавшие от отравления в лагере «Спартак» в Шамильском районе Дагестана, выписаны из больницы и отправлены по домам.
«Все дети [доставленные после отравления] выписаны из больницы», — сообщили ТАСС в республиканском Минздраве.
12 и 13 августа в Шамильскую районную больницу из лагеря «Спартак» поступили с отравлением 86 человек — отдыхающие в лагере дети и несколько сотрудников. Причиной вспышки кишечной инфекции стало зараженное сальмонеллой куриное мясо, поставлявшееся с птицекомбината в Ставропольском крае. Лагерь закрыт. Прокуратура республики проводит проверку по факту инцидента.
«Это Кавказ»: последние новости
Врачи из Татарстана проведут 30 операций детям в Ингушетии Два детдома в Северной Осетии объединят из-за сокращения числа воспитанников На переходах в Пятигорске установят макеты детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый3
Мультики, которые Disney никому не покажет
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
02:21
Как мультики демонстрируют отсутствие логики
Кино
18:01
Экранизации, которые сильно отличаются от книг
Кино
04:02
Актёры, промышляющие написанием сценариев
Кино
03:08
Актер из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC‍
ТВ
04:57
Фильмы, заслужившие нулевой рейтинг
Кино
03:00
Ланового и Юматова примирила взбесившаяся лошадь
Кино
07:11
Российский пианист победил на «Евровидении»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение