Все отравившиеся в дагестанском летнем лагере дети вернулись домой

Все дети, пострадавшие от отравления в лагере «Спартак» в Шамильском районе Дагестана, выписаны из больницы и отправлены по домам.

«Все дети [доставленные после отравления] выписаны из больницы», — сообщили ТАСС в республиканском Минздраве.

12 и 13 августа в Шамильскую районную больницу из лагеря «Спартак» поступили с отравлением 86 человек — отдыхающие в лагере дети и несколько сотрудников. Причиной вспышки кишечной инфекции стало зараженное сальмонеллой куриное мясо, поставлявшееся с птицекомбината в Ставропольском крае. Лагерь закрыт. Прокуратура республики проводит проверку по факту инцидента.