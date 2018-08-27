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Суд вынес приговор оставившей новорожденного ребенка в унитазе жительнице Ижевска
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Суд вынес приговор оставившей новорожденного ребенка в унитазе жительнице Ижевска 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Устиновский районный суд Ижевска вынес приговор 19-летней девушке, оставившей умирать своего новорожденного ребенка в унитазе. Об этом сообщает пресс-служба суда.
5 мая 2018 года обвиняемая в антисанитарных условиях, сидя на унитазе, родила жизнеспособного, без каких-либо заболеваний ребенка. Мать не оказала помощь младенцу и оставила его в унитазе. В связи с этим ребенок умер.
Девушку обвинили по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). Суд назначил ей 1 год и 4 месяца исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
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