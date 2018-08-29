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В клубе «Атом» проведут мастер-класс по древнерусской живописи
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В клубе «Атом» проведут мастер-класс по древнерусской живописи 

Управа района Хорошево-Мневники + ещё 3 29 августа 2018
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В субботу, 1 сентября, в клубе «Атом» района Хорошево-Мневники пройдет бесплатный мастер-класс по древнерусской живописи.
— Посетители получат прориси и отработают первоначальные техники, которые применяются в иконописи, в том числе технику золочения. Приглашаем к участию лиц от 18 лет и старше, — рассказали в пресс-службе учреждения.
Начало мастер-класса в 13.00, вход свободный. Участников ждут по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, стр. 2. Дополнительная информация по телефону 8 (499) 192-79-46.
Напомним, дни открытых дверей в клубе «Атом» пройдут 1 и 2 сентября. (ео)
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