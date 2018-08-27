Жители Хорошево-Мневников смогут бесплатно позаниматься фитнесом

Жители района Хорошево-Мневники 2 сентября смогут бесплатно позаниматься фитнесом. Мастер-классы для детей и взрослых пройдут в клубе «Атом».

— Бесплатные мастер-классы проведет тренер и педагог, новатор детского фитнеса, руководитель спортивных и танцевальных кружков Евгения Купреева. Тренер использует восточные и европейские методики, учитывает индивидуальные особенности каждого участника, — отметили в пресс-службе учреждения.

Начало занятия для детей в 17.00, для взрослых — в 18.00. Клуб «Атом» находится по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, стр. 2. Более подробная информация по телефону 8 (499) 192-79-46. (ео)