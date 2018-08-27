Ещё
Жители Хорошево-Мневников смогут бесплатно позаниматься фитнесом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Жители Хорошево-Мневников смогут бесплатно позаниматься фитнесом 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Жители района Хорошево-Мневники 2 сентября смогут бесплатно позаниматься фитнесом. Мастер-классы для детей и взрослых пройдут в клубе «Атом».
— Бесплатные мастер-классы проведет тренер и педагог, новатор детского фитнеса, руководитель спортивных и танцевальных кружков Евгения Купреева. Тренер использует восточные и европейские методики, учитывает индивидуальные особенности каждого участника, — отметили в пресс-службе учреждения.
Начало занятия для детей в 17.00, для взрослых — в 18.00. Клуб «Атом» находится по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, стр. 2. Более подробная информация по телефону 8 (499) 192-79-46. (ео)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
Экологическое занятие для детей проведут в Серебряном бору В Хорошево-Мневниках проведут танцевальный кастинг В марте москвичи вновь услышат «Музыку в метро»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый3
Мультики, которые Disney никому не покажет
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
02:21
Как мультики демонстрируют отсутствие логики
Кино
18:01
Экранизации, которые сильно отличаются от книг
Кино
04:02
Актёры, промышляющие написанием сценариев
Кино
03:08
Актер из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC‍
ТВ
04:57
Фильмы, заслужившие нулевой рейтинг
Кино
03:00
Ланового и Юматова примирила взбесившаяся лошадь
Кино
07:11
Российский пианист победил на «Евровидении»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение