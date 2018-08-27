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Галерея «Листок» приглашает в изостудии и творческие мастерские
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Галерея «Листок» приглашает в изостудии и творческие мастерские 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
В галерее «Листок» стартует начало художественного учебного года для детей и взрослых. Об этом сообщается в официальной страничке галереи ВКонтакте.
Для детей от пяти до шести лет в галерее работает изостудия под названием «Семицветик», для детей от шести до 14 лет галерея предусмотрела изостудию с одноименным названием — «Листок». Студия «Батик» создана специально для 14 — летних ребят. А вот ребята, достигшие 17 лет и старше, могут записаться в старшую группу «Солнечный листок».
Записаться в студии можно по адресу: ул. Адмирала Лазарева, 61, тел. 8 499 793 30 36
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