Галерея «Листок» приглашает в изостудии и творческие мастерские

В галерее «Листок» стартует начало художественного учебного года для детей и взрослых. Об этом сообщается в официальной страничке галереи ВКонтакте.

Для детей от пяти до шести лет в галерее работает изостудия под названием «Семицветик», для детей от шести до 14 лет галерея предусмотрела изостудию с одноименным названием — «Листок». Студия «Батик» создана специально для 14 — летних ребят. А вот ребята, достигшие 17 лет и старше, могут записаться в старшую группу «Солнечный листок».

Записаться в студии можно по адресу: ул. Адмирала Лазарева, 61, тел. 8 499 793 30 36