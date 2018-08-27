В Западном Дегунине День знаний отметят развлекательной программой

Ховринский Дом культуры железнодорожников на Новой улице приглашает всех желающих 3 сентября посетить детский праздник. Как сообщил художественный руководитель учреждения Андрей Чалов, в этот день ребят будут встречать их любимые герои из мультфильмов — Рапунцель и Принц, Зловещая морская ведьма Урсула и милый Дракоша.

— Дошколят и школьников ждет большая концертно-развлекательная программа с конкурсами, играми, загадками, которые развивают мышление и логику, а также детские аттракционы и аквагрим. Главным подарком для детей в финале праздника станет шоу мыльных пузырей и салют из гелиевых шаров, — уточнил Андрей Чалов.

Начало в 16.00 по адресу ул. Новая, дом 2. (ео)