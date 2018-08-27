Ещё
В Западном Дегунине День знаний отметят развлекательной программой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В Западном Дегунине День знаний отметят развлекательной программой 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Ховринский Дом культуры железнодорожников на Новой улице приглашает всех желающих 3 сентября посетить детский праздник. Как сообщил художественный руководитель учреждения Андрей Чалов, в этот день ребят будут встречать их любимые герои из мультфильмов — Рапунцель и Принц, Зловещая морская ведьма Урсула и милый Дракоша.
— Дошколят и школьников ждет большая концертно-развлекательная программа с конкурсами, играми, загадками, которые развивают мышление и логику, а также детские аттракционы и аквагрим. Главным подарком для детей в финале праздника станет шоу мыльных пузырей и салют из гелиевых шаров, — уточнил Андрей Чалов.
Начало в 16.00 по адресу ул. Новая, дом 2. (ео)
Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости
Гостей центра «Благосфера» в САО 12 мая научат создавать студенческие волонтерские проекты Определены новые участники проекта «Музыка в метро» Художественный фильм по рассказам Юрия Нагибина «Братья Комаровы» покажут на севере столицы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый3
Мультики, которые Disney никому не покажет
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
02:21
Как мультики демонстрируют отсутствие логики
Кино
18:01
Экранизации, которые сильно отличаются от книг
Кино
04:02
Актёры, промышляющие написанием сценариев
Кино
03:08
Актер из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC‍
ТВ
04:57
Фильмы, заслужившие нулевой рейтинг
Кино
03:00
Ланового и Юматова примирила взбесившаяся лошадь
Кино
07:11
Российский пианист победил на «Евровидении»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение