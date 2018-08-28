Ещё
Названы самые бюджетные варианты отдыха для двоих в сентябре
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Названы самые бюджетные варианты отдыха для двоих в сентябре 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Специалисты составили ценовой рейтинг пляжных направлений отдыха в «бархатный сезон». По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), лидерами по темпам снижения цен являются российские черноморские курорты.
Самым дешевым направлением по средней цене недельного тура на двоих стала Анапа. Далее следует Крым, а замыкает тройку бюджетных лидеров Сочи.
Что касается иностранных курортов, то наибольшое снижение цен на недельные пакетные туры на двоих с вылетом из Москвы показал Таиланд. В настоящий момент путевки с вылетом 15 сентября стоят почти на четверть дешевле, чем туры с вылетом 1 сентября.
Однако по ряду зарубежных направлений стоимость туров выросла по сравнению с вылетами 1 сентября. Это касается Болгарии, Кипра и Туниса.
В начале лета самыми популярными направлениями для отдыха у россиян были Болгария и Турция. Из городов — болгарский Бургас, испанская Барселона, черногорский Тиват, турецкие Анталья и Стамбул. Последний оказался самым дешевым среди наиболее востребованных летних направлений как за рубежом, так и внутри страны. Средняя стоимость перелета в Стамбул и обратно из городов России в летние месяцы составила 16 916 рублей.
В топе дешевых популярных перелетов по России — Москва (средняя цена за билет туда и обратно летом — 17 255 рублей), Сочи (20 467 рублей), Анапа (26199 рублей), Санкт-Петербург (18686 рублей) и Краснодар (22195 рублей).
Москва24: последние новости
Мальчик попал в больницу после нападения собаки в Подмосковье СК возбудил дело после нападения собаки на ребенка в Подмосковье На юге столицы отремонтируют детскую школу искусств
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый4
Мультики, которые Disney никому не покажет
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:34
Факты о мультиках Disney, которые вас встряхнут
Кино
08:30
Самые тошнотворные фильмы в истории кино
Кино
07:05
Отличные ленты, утерявшие актуальность
Кино
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
11:22
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Кино
02:59
Петра Вельяминова на съемках осадил дошкольник
Кино
02:21
Как мультики демонстрируют отсутствие логики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение