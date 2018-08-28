Названы самые бюджетные варианты отдыха для двоих в сентябре

Специалисты составили ценовой рейтинг пляжных направлений отдыха в «бархатный сезон». По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), лидерами по темпам снижения цен являются российские черноморские курорты.

Самым дешевым направлением по средней цене недельного тура на двоих стала Анапа. Далее следует Крым, а замыкает тройку бюджетных лидеров Сочи.

Что касается иностранных курортов, то наибольшое снижение цен на недельные пакетные туры на двоих с вылетом из Москвы показал Таиланд. В настоящий момент путевки с вылетом 15 сентября стоят почти на четверть дешевле, чем туры с вылетом 1 сентября.

Однако по ряду зарубежных направлений стоимость туров выросла по сравнению с вылетами 1 сентября. Это касается Болгарии, Кипра и Туниса.

В начале лета самыми популярными направлениями для отдыха у россиян были Болгария и Турция. Из городов — болгарский Бургас, испанская Барселона, черногорский Тиват, турецкие Анталья и Стамбул. Последний оказался самым дешевым среди наиболее востребованных летних направлений как за рубежом, так и внутри страны. Средняя стоимость перелета в Стамбул и обратно из городов России в летние месяцы составила 16 916 рублей.

В топе дешевых популярных перелетов по России — Москва (средняя цена за билет туда и обратно летом — 17 255 рублей), Сочи (20 467 рублей), Анапа (26199 рублей), Санкт-Петербург (18686 рублей) и Краснодар (22195 рублей).