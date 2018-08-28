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Стало известно, где можно отдохнуть в сентябре за 20 тысяч рублей на двоих
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Стало известно, где можно отдохнуть в сентябре за 20 тысяч рублей на двоих 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские черноморские курорты — лидеры по темпам снижения цен в «бархатный сезон», сообщает АТОР. Путевка в Анапу на неделю на двоих с вылетом в середине сентября стоит на 43% дешевле аналогичного тура с вылетом 1 сентября. Стоимость поездки в Крым уменьшилась на 39%, а в Сочи — на 21%. Впрочем, сейчас туроператоры распродают лишь небольшие остатки.
Также снижение цен на недельные пакетные туры на двоих с вылетом из Москвы показал Таиланд — сейчас путевки с вылетом 15 сентября стоят почти на четверть (-24%) дешевле, чем туры с вылетом 1 сентября.
Между тем, по ряду зарубежных направлений стоимость туров, в которые можно отправиться в середине первого осеннего месяца, напротив, выросла по сравнению с вылетами 1 сентября. Так, средняя цена на отдых в Болгарии поднялась на 22%, на Кипр и в Тунис — почти на 10%, в Черногорию — на 8,6%.
Сейчас рейтинг стоимости туров с вылетом 15 сентября выглядит так: на первом месте — Крым (19 150 рублей), на втором — Сочи (29 200 рублей), на третьем — Анапа (29 900 рублей). Замыкают пятерку Болгария (30 500 рублей) и Греция (42 300 рублей).
Также в десятку вошли Черногория (43 400 рублей), Турция (46 700 рублей), Кипр (48 600 рублей), Италия (49 700 рублей) и Испания (67 300 рублей).
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