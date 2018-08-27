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В Анапе задержали вылет чартера в Пермь, перевозившего более 200 детей
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В Анапе задержали вылет чартера в Пермь, перевозившего более 200 детей 

ТАСС 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Вылет самолета Анапа — Пермь, которым курорт должны были покинуть 210 детей, задерживается из-за неисправности судна, сообщил ТАСС источник в оперативных службах Краснодарского края.
"Рейс Анапа-Пермь чартерный задержали. [Им должны были лететь] 210 детей вместе с сопровождающими. Техническая неисправность судна", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что рейс должен был вылететь в 12:35, но сейчас отправление назначено на 17:00. На время ожидания детей отвезли обратно в лагерь.
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