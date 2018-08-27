В Текстильщиках состоятся открытые занятия от Дворца творчества имени Гайдара

Открытые занятия по капоэйре, разговорному английскому и математике состоятся во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара, который расположен в районе Текстильщики.

— 28 августа желающие посетят занятие по капоэйре, 29 августа — открытые уроки по разговорному английскому языку и математике, а 31 августа — занятие по программированию. Прийти может каждый, — уточнила специалист по связям с общественностью Дворца творчества Анна Бондаренко

Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)