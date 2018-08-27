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В Текстильщиках состоятся открытые занятия от Дворца творчества имени Гайдара
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В Текстильщиках состоятся открытые занятия от Дворца творчества имени Гайдара 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Открытые занятия по капоэйре, разговорному английскому и математике состоятся во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара, который расположен в районе Текстильщики.
— 28 августа желающие посетят занятие по капоэйре, 29 августа — открытые уроки по разговорному английскому языку и математике, а 31 августа — занятие по программированию. Прийти может каждый, — уточнила специалист по связям с общественностью Дворца творчества Анна Бондаренко.
Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)
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