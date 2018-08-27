Юные жители Отрадного посмотрели спектакль «Путешествие Маленького принца»

Юные жители района Отрадное, посещающие городской лагерь в рамках программы «Московская смена — 2018» на базе ресурсного центра «Отрадное», сходили в театр «Модерн», где посмотрели спектакль «Путешествие Маленького принца». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Посмотреть на жизнь взрослых глазами ребенка — это на языке Экзюпери значит вспомнить чистоту чувств к друзьям, животным, растениям — ко всему миру. Главный герой в поисках друга путешествует по разным планетам и встречает одиноких «взрослых», которые, расставшись с детством, потеряли вкус к жизни и теперь погружены в свои взрослые заботы. Представление наполнено музыкой, оно напоминает ожившую детскую книжку с красочными картинками, — рассказали о постановке в администрации центра.

Там добавили, что дети посмотрели спектакль с большим удовольствием и еще долго делились друг с другом полученными позитивными эмоциями. (ис)