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На волгоградском гастрофесте пройдет детский праздник
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На волгоградском гастрофесте пройдет детский праздник 

АиФ Волгоград 14 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
На гастрономическом фестивале «срЕДА» в Комсомольском саду Волгограда состоится большой детский праздник 1 и 2 сентября.
Так, 1 сентября на площадке фестиваля пройдет квест. Детям необходимо будет пройти все его станции. Те, кто справится с квестом целиком и будет особенно активным участником, получит вкусный приз. Так, ребятам предстоит разрисовать и изучить водопровод в гигантской раскраске, пройти веревочный лабиринт, построить вигвам. Одна из станций будет секретной — детям нужно будет попасть на нее и получить угощение.
После раскраски всех детей ждут на праздничное шествие с флагами и музыкальными инструментами — некоторые из них они смогут сделать сами на мастер-классах или взять с собой из дома. «Особенно приветствуются барабаны», — отмечают организаторы из регионального Агентства по развитию туризма.
2 сентября на фестивале выступят уличные музыканты и артисты. Кроме того, на нем пройдет конкурс танцевальных школ, мастер-классы и выжимка горчичного масла на ручном прессе.
Много мероприятий на фестивале пройдет и для взрослых. Подробнее читайте здесь.
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