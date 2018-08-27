На волгоградском гастрофесте пройдет детский праздник

На гастрономическом фестивале «срЕДА» в Комсомольском саду Волгограда состоится большой детский праздник 1 и 2 сентября.

Так, 1 сентября на площадке фестиваля пройдет квест. Детям необходимо будет пройти все его станции. Те, кто справится с квестом целиком и будет особенно активным участником, получит вкусный приз. Так, ребятам предстоит разрисовать и изучить водопровод в гигантской раскраске, пройти веревочный лабиринт, построить вигвам. Одна из станций будет секретной — детям нужно будет попасть на нее и получить угощение.

После раскраски всех детей ждут на праздничное шествие с флагами и музыкальными инструментами — некоторые из них они смогут сделать сами на мастер-классах или взять с собой из дома. «Особенно приветствуются барабаны», — отмечают организаторы из регионального Агентства по развитию туризма.

2 сентября на фестивале выступят уличные музыканты и артисты. Кроме того, на нем пройдет конкурс танцевальных школ, мастер-классы и выжимка горчичного масла на ручном прессе.

Много мероприятий на фестивале пройдет и для взрослых. Подробнее читайте здесь.