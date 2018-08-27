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В Краснодаре откроют центр по приему детей «Орленка» в 2021 году
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В Краснодаре откроют центр по приему детей «Орленка» в 2021 году 

АиФ-Кубань 4 минуты назад
Фото: АиФ-Кубань
Подписано постановление Правительства РФ, согласно которому на завершение строительства объекта выделят 3,8 млрд рублей из федерального бюджета
В Краснодаре откроют центр по приему детей «Орленка» в 2021 году.
Площадь многофункционального центра гостиничного типа с детским автогородком составит 24,2 тысячи квадратных метров. Подписано постановление Правительства РФ, согласно которому на завершение строительства объекта выделят 3,8 млрд рублей из федерального бюджета.
Одновременно в нем смогут разместиться до 500 человек. Объект планируют использовать для кратковременного размещения детей, прибывших в столицу Кубани из других регионов. Уже отсюда в светлое время суток они будут отправляться в черноморскую здравницу. Центр также будет использоваться при организации экскурсионных программ для «орлят».
«В течение года «Орленок», которому исполнилось 58 лет, принимает более 20 тысяч ребят со всей России, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в детском центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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