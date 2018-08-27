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Кубанские школьники преодолели более двух тысяч километров за 55 дней
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Кубанские школьники преодолели более двух тысяч километров за 55 дней 

РИА Новости 5 минут назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 27 авг — РИА Новости. Экспедиция «Кубанская кругосветка» для школьников успешно завершилась в Краснодарском крае, участники в возрасте от 14 до 17 лет преодолели 2,1 тысячи километров на велосипедах, рафтах, катамаранах и пешком, посещая самые интересные места региона, рассказал РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Четвертая «Кубанская кругосветка» завершилась в Атамани. Это поистине уникальный проект. Можно сказать, что сегодня это единственная в России экспедиция юных туристов протяженностью 55 дней. Для кубанских школьников это прекрасная возможность с пользой провести каникулы, проверить себя на прочность и, конечно, посетить самые красивые и значимые места Кубани", — рассказал Кондратьев.
По его словам, Краснодарский край стремится сохранить звание главной детской здравницы России, ежегодно предоставляя различные возможности для летнего отдыха детей. «Каждый год к нам приезжают отдохнуть порядка 780 тысяч детей. И треть из них — из других регионов страны», — отметил глава региона. По его данным, этим летом в крае уже отдохнули и оздоровились более 600 тысяч ребят, в том числе около 200 тысяч — из соседних российских регионов и других государств.
"Хочу подчеркнуть, что в вопросе отдыха детей для нас приоритетом, прежде всего, остается безопасность. Отработанный алгоритм межведомственного взаимодействия позволяет избежать чрезвычайных ситуаций, это же касается и перевозок детей к местам отдыха. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы дети в крае качественно отдыхали и поправляли свое здоровье, а родители не волновались за них", — заключил губернатор.
Краевая туристско-краеведческая экспедиция школьников «Кубанская кругосветка» проводится под руководством регионального министерства образования уже в четвертый раз. За время экспедиции участники в возрасте от 14 до 17 лет преодолели 2,1 тысячи километров на велосипедах, рафтах, катамаранах и пешком, посещая самые интересные места региона. Всего, по данным региональных властей, в нынешнем году в краевых походах и экспедициях примут участие более 225 тысяч школьников.
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