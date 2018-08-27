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До 2019 года в Казани построят 10 детских садов
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До 2019 года в Казани построят 10 детских садов 

Казанский репортер 3 часа назад
Фото: Казанский репортер
В течение 2018 и 2019 годов в Казани построят 10 детских садов, где смогут находиться 2 тысячи 170 детей. Цифры в ходе августовской конференции работников образования привел глава управления образования исполкома города Ильнар Хидиятов. По словам Хидиятова, работа проводится в плановом порядке в рамках достижения цели по улучшению доступности дошкольного образования. Другими словами, вопрос нехватки мест в детских садах решают. В течение этого года уже слали три новых детсада. В том числе, образовательные учреждения открылись в ЖК «Арт Сити», «Весна», а также ЖК «Станция Юбилейная», сказал глава управления. Сегодня в казанских детских садах занимаются порядка 71 тысячи детей.
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