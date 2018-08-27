«Мы своим пациентам с излишним весом ничего не запрещаем»

«Запреты никогда ни к чему хорошему не приводят. Ведь то, что запрещено, именно этого больше всего и хочется. Мы своим пациентам с излишним весом ничего не запрещаем, говорим, что вам можно все, кроме… Человеку нужно дать право выбора: он может выпить какой-то напиток, но после этого он должен пробежать или пройти столько-то километров, если он хочет сбалансировать поступление энергии в пищи и ее расход. Человек образованный должен понимать, что ожирение в подавляющем большинстве случаев является следствием неправильно сбалансированного питания, в том числе и неконтролируемого потребления углеводов в виде напитков. Это можно определить как культуру питания для продления активного долголетия.

В этом смысле политика государства должна быть такая, чтобы выстраивать линию здорового питания. Если говорить о рекламе, то, наверное, с экранов должна транслироваться идея правильного питания, правильного образа жизни, активизации физической активности и так далее. Нужно поднимать культуру питания наших людей, чтобы они понимали, что нужно есть, как правильно есть, чтобы жить долго и счастливо. А уже сам человек, обладающий такой культурой, выберет ту еду, которая ему нужна осознанно, в том числе и напитки.

В школах Ханты-Мансийска была проведена акция, когда доктора рассказывали об основных принципах правильного питания, потому что сейчас актуальна также проблема детского ожирения. Оставили контакты родителям для более углубленного консультирования. К сожалению, родители не обратились для индивидуальных консультаций.

Поэтому, видимо, должно вырасти еще одно поколение детей, которое будет воспитано в другой системе координат: правильное сбалансированное питание, адекватная физическая активность, и в целом культура поведения как по отношению к себе, так и к обществу в котором они живут. Гражданин России должен разделять ответственность за свое здоровье. И тогда уже наши дети, которые будут лучше нас, смогут воспитать своих детей, обладающих высокой культурой, в том числе и по отношению к своему здоровью».

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