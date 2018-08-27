В этом году рязанские детские лагеря оштрафовали больше чем на миллион за нарушения

В отношении ответственных лиц составили 241 протокол. Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, являлись несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима в помещениях, на пищеблоках и на территории учреждений. Нарушения, по выданным предписаниям устранили в установленные сроки.

В ходе лабораторного контроля отобрали 383 пробы питьевой воды по микробиологическим показателям, по санитарно-химическим показателям — 319 проб, не соответствовали гигиеническим нормативам 1,6%.

Из мест купания отобрали по 26 проб воды на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели, также отобрали 183 пробы почвы на наличие яиц гельминтов. Все они соответствовали гигиеническим нормативам.

Однако 1% проб готовых блюд не прошли по микробиологическим показателям, калорийность и химический состав блюд не отвечали рецептуре.

Всего в Рязанской области в период третьей оздоровительной смены функционировали 23 организации отдыха детей и их оздоровления, в которых отдыхали около 4 тысяч детей.