Детские поликлиники Бибирева перешли на усиленный режим работы

Детские городские поликлиники № 102 и № 125, а также все их филиалы до 16 сентября будут работать не только в будни, но и по выходным. На такой режим работы их перевел столичный Департамент здравоохранения, чтобы упростить родителям процесс получения медицинских справок для посещения детского сада и школы.

Записаться на прием можно любыми способами, например, через ЕМИАС или по телефону. Необходимые справки можно получить в кабинетах выдачи справок и направлений и у дежурного врача в детских поликлиниках по месту прикрепления. Врач осмотрит ребенка на педикулез, чесотку, наличие катаральных явлений. Процедура займет минут десять.

В будни кабинеты работают с 8.00 до 20.00, в выходные — с 9.00 до 15.00.

Напомним, детские поликлиники района Бибирево находятся по адресам: № 8 филиал ДГП № 125 на ул. Лескова, д. 8Б; № 102 на ул. Мурановская, д. 12А; № 125, филиал № 4 на ул. Корнейчука, д. 40А; № 125 на ул. Лескова, д. 22А. (ис)