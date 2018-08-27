Спортивный праздник пройдет в День города в Тверском районе

Сотрудники филиала «Ковчег» Государственного бюджетного учреждения «Центр» организуют для жителей Тверского района в День города 8 сентября спортивный праздник «А у нас во дворе».

— Горожане смогут весело и интересно отпраздновать день рождения города. Мы приглашаем детей, их родителей, бабушек и дедушек, — сообщила организатор мероприятия и директор филиала «Ковчег» ГБУ «Центр» Татьяна Муравьева

Она добавила, что гостей ждут спортивные конкурсы, игры и викторины. Мероприятие состоится на свежем воздухе.

Желающих принять участие в спортивной программе ждут к 14:00. Праздник пройдет на детской площадке по адресу: улица Тверская, дом 12, строение 8. Вход свободный.