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Спортивный праздник пройдет в День города в Тверском районе
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Спортивный праздник пройдет в День города в Тверском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники филиала «Ковчег» Государственного бюджетного учреждения «Центр» организуют для жителей Тверского района в День города 8 сентября спортивный праздник «А у нас во дворе».
— Горожане смогут весело и интересно отпраздновать день рождения города. Мы приглашаем детей, их родителей, бабушек и дедушек, — сообщила организатор мероприятия и директор филиала «Ковчег» ГБУ «Центр» Татьяна Муравьева.
Она добавила, что гостей ждут спортивные конкурсы, игры и викторины. Мероприятие состоится на свежем воздухе.
Желающих принять участие в спортивной программе ждут к 14:00. Праздник пройдет на детской площадке по адресу: улица Тверская, дом 12, строение 8. Вход свободный.
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