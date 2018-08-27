Правительство России хочет отдать детям 430 миллиардов

До 430 млрд рублей может потребоваться на ежемесячные выплаты россиянам при появлении первенца. Такая цифра приведена в паспорте нацпроекта «Демография», он рассчитан до 2024 года. Средства будут направлять в регионы из федерального бюджета в виде субвенций.

Проект документа подготовлен кабинетом министров . На материальную поддержку могут рассчитывать семьи, где родился или был усыновлён первый ребёнок. Деньги будут начислять, пока малышу не исполнится полтора года.

Закон о введении выплат в декабре 2017 года подписал президент Владимир Путин . Они начались с 1 января 2018 года за счёт федерального бюджета. По информации ТАСС, каждый год на эти деньги смогут претендовать около 340 тысяч российских семей.

Пособие рассчитывают с учётом дохода семьи. Он не должен превышать полтора прожиточных минимума. Средний размер выплаты в текущем году составил 10,5 тысячи рублей. В 2019 году размер пособия составит в среднем 10,8 тысячи рублей, а в 2020 — 11,1 тысячи в месяц.

Расходы федерального бюджета в 2018 году превысят 21 млрд рублей, в 2019 году — 55 млрд, а в 2020 — 68 млрд

Чтобы оформить пособие, новоиспечённым родителям необходимо обратиться в органы соцзащиты населения или написать заявление в МФЦ.